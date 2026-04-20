Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таиланд сокращает безвизовый режим до 30 дней для борьбы с онлайн-мошенничеством

Пересмотр безвизового въезда в Таиланд поможет разорвать финансовые связи между онлайн-мошенниками и преступными группами.

Власти Таиланда сокращают длительность безвизового режима с 60 до 30 дней в рамках борьбы с онлайн-мошенничеством. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу.

«Я уверен, что 30 дней достаточно. Мы заметили, что есть люди, которые злоупотребляют 60-дневным безвизовым режимом, приезжая сюда с другими целями», — сообщил он в ходе презентации концепции внешней политики Таиланда.

По словам министра, пересмотр порядка безвизового въезда позволит разорвать финансовые связи между онлайн-мошенниками и транснациональными преступными группами. При этом он отметил, что Таиланд продолжит с радушием встречать туристов, прибывающих в страну для отдыха.

Ранее KP.RU сообщал, что в Таиланде предложили сократить срок безвизового режима нахождения в стране. В список стран, которые могут попасть под ограничения, могут войти 90 стран.