Таиланд сокращает безвизовый режим до 30 дней для борьбы с онлайн-мошенничеством

Власти Таиланда сокращают длительность безвизового режима с 60 до 30 дней в рамках борьбы с онлайн-мошенничеством. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу.
«Я уверен, что 30 дней достаточно. Мы заметили, что есть люди, которые злоупотребляют 60-дневным безвизовым режимом, приезжая сюда с другими целями», — сообщил он в ходе презентации концепции внешней политики Таиланда.
По словам министра, пересмотр порядка безвизового въезда позволит разорвать финансовые связи между онлайн-мошенниками и транснациональными преступными группами. При этом он отметил, что Таиланд продолжит с радушием встречать туристов, прибывающих в страну для отдыха.
Ранее KP.RU сообщал, что в Таиланде предложили сократить срок безвизового режима нахождения в стране. В список стран, которые могут попасть под ограничения, могут войти 90 стран.