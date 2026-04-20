В Краснодаре наградили победителей конкурса «Родина моя»

В Краснодаре состоялась церемония награждения лауреатов регионального конкурса творческих работ «Родина моя». На заключительном гала-концерте присутствовала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Она подчеркнула, что конкурс превратился в значимую культурную традицию, сплачивающую творческих людей со всего региона.
«Это событие уже стало доброй творческой традицией, которая объединяет авторов со всей Кубани и дает возможность через слово, музыку и образ говорить о самом главном — о любви к Родине. Особенно ценно, что рядом с опытными авторами звучали голоса самых юных участников. В их работах — искренность, память, уважение к истории и живое чувство сопричастности своей земле. Именно это делает конкурс по-настоящему теплым и честным», — отметила Виктория Лапина.
В текущем сезоне на участие было подано свыше 260 работ. Победителями стали 21 участник. Их стихи и песни прозвучали в филармонии в исполнении самих авторов, среди которых Николай Богданов и Ярослава Владимерец (Краснодар), Татьяна Даньковская (Ленинградский муниципальный округ), Мигель Мовсисян (Динской район) и другие.
Творческое состязание проводилось по шести основным направлениям для разных возрастных групп: «Авторское патриотическое стихотворение», «Авторская патриотическая песня», «Автор музыки патриотического произведения», «Автор-исполнитель патриотического произведения», «Авторское патриотическое литературное произведение» и «Автор патриотического киноролика».