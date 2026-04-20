В Наримановском районе Астраханской области прошла ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий прошла в Наримановском районе Астраханской области по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации муниципального образования Наримановский муниципальный район.
Работодатели района представили вакансии и провели собеседования, чтобы ускорить подбор сотрудников. Среди участников — предприятия и учреждения социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, фермерского хозяйства и подразделение вневедомственной охраны.
Наиболее востребованные вакансии были повар, сиделка, бухгалтер, водитель, подсобный рабочий, обработчик рыбы. Также популярностью пользовались позиции рабочий по обслуживанию зданий, швея, плотник, санитар, воспитатель, социальный педагог, сотрудники правоохранительных органов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.