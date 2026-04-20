Мерц заявил о планах Германии запустить термоядерный реактор

Германия намерена запустить первый термоядерный реактор. Развитие этой технологии включено в национальную программу развития страны. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Ганноверской промышленной ярмарке.
«Это будет революция в области производства энергии и энергоснабжения нашей страны. Это большой прорыв», — подчеркнул немецкий лидер.
По его словам, правительство не просто сделало ставку на технологию ядерного синтеза, но и поставило перед собой конкретную цель — ввести реактор в эксплуатацию на территории ФРГ. Это заявление прозвучало на фоне острых дискуссий об энергетическом будущем немецкого государства. Берлин, ранее отказавшийся от атомной энергетики, теперь делает ставку на термоядерный синтез как принципиально иную и перспективную технологию. Однако сроки реализации проекта так и не огласили.
Ранее Служба внешней разведки России заявила о том, что в странах Евросоюза тайно работают над разработкой собственного ядерного оружия. В частности, это происходит и в Германии.