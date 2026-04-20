В пожарной части Киржача Владимирской области прошла экскурсия для детей

Экскурсия для детей из многодетных семей и подростков с особенностями поведения прошла в пожарно-спасательной части № 69 Киржача Владимирской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении социальной защиты населения по городу Владимиру.
Начальник части рассказал ребятам о работе спасателей, напомнил номера экстренных служб и объяснил, как действовать при пожаре и пользоваться огнетушителем. Отдельно детям сообщил, что делать при современных угрозах — например, при появлении беспилотника или объявлении ракетной опасности. В конце экскурсии ребята посмотрели пожарную технику и примерили защитную экипировку.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.