Россиянин погиб, упав с высоты на Пхукете

Россиянин скончался в результате падения с высоты на Пхукете (Таиланд). Об этом сообщает издание Khaosod.
Как сообщают местные правоохранительные органы, 22-летний гражданин России был найден в критическом состоянии в понедельник на земле у жилого здания.
На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Они провели сердечно-легочную реанимацию и доставили пострадавшего в местную больницу. Однако мужчина погиб в результате полученных травм.
Также отмечается , что полиция Таиланда начала расследование причин гибели 22-летнего молодого человека.
