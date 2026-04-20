Россиянин погиб, упав с высоты на Пхукете

В Таиланде расследуют обстоятельства смерти россиянина.

Источник: Комсомольская правда

Россиянин скончался в результате падения с высоты на Пхукете (Таиланд). Об этом сообщает издание Khaosod.

Как сообщают местные правоохранительные органы, 22-летний гражданин России был найден в критическом состоянии в понедельник на земле у жилого здания.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Они провели сердечно-легочную реанимацию и доставили пострадавшего в местную больницу. Однако мужчина погиб в результате полученных травм.

Также отмечается , что полиция Таиланда начала расследование причин гибели 22-летнего молодого человека.

Ранее KP.RU писал, что шесть россиян пострадали при падении лифта на одном из островов в Таиланде. Пассажиры были доставлены в больницу с различными травмами, местные власти начали расследование причин аварии.