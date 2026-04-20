На 13,4 процента уменьшилось число заболевших ковидом в Воронежской области

В нашем регионе стали реже болеть коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
За неделю с 13 по 19 апреля зарегистрированы 84 новых случая заболевания COVID-19. А с 6 по 12 апреля ковидом заразились 97 человек. То есть число инфицированных уменьшилось на 13,4 процента.
Дабы снизить риск передачи заболевания, санврачи настоятельно советуют выполнять шесть простых правила.
Во-первых, нужно проветривать помещение раз в 30 минут.
Во-вторых, обращаться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.
В-третьих, избегать контактов с другими людьми.
В-четвертых, использовать маску в местах массового скопления людей.
В-пятых, не выходить за пределы дома.
В-шестых, мыть руки.
