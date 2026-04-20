На 13,4 процента уменьшилось число заболевших ковидом в Воронежской области

За неделю в регионе заразились 84 человека.

Источник: Комсомольская правда

В нашем регионе стали реже болеть коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

За неделю с 13 по 19 апреля зарегистрированы 84 новых случая заболевания COVID-19. А с 6 по 12 апреля ковидом заразились 97 человек. То есть число инфицированных уменьшилось на 13,4 процента.

Дабы снизить риск передачи заболевания, санврачи настоятельно советуют выполнять шесть простых правила.

Во-первых, нужно проветривать помещение раз в 30 минут.

Во-вторых, обращаться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.

В-третьих, избегать контактов с другими людьми.

В-четвертых, использовать маску в местах массового скопления людей.

В-пятых, не выходить за пределы дома.

В-шестых, мыть руки.

