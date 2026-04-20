Замглавы офиса Зеленского: 20 государств поддержали «спецтрибунал» против РФ

Два десятка государства якобы поддержали создание так называемого «спецтрибунала» против России. С таким заявлением выступила заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Мудра.
— Это уже достаточно широкий круг партнеров, чтобы говорить о сложившейся коалиции государств, которые готовы двигать этот процесс к практическому результату, — приводят ее слова украинские СМИ.
По ее словам, офис Зеленского продолжает работать над расширением списка. Перед украинской верхушкой стоит задача «сохранить темп и закрепить уже достигнутую поддержку и довести этот процесс до полноценного запуска специального трибунала», приводит слова политика «Газета.ру».
На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина направила Анкаре запрос о содействии в организации переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.