Красочные, светлые, добрые открытки на Радоницу в церковном и современном стиле, слова поминовения

21 апреля наступает Радоница — важный день в церковном календаре. Православные верующие сегодня поминают усопших родных и близких. Радоница — не скорбная дата, а светлая христианская традиция, позволяющая разделить с умершими радость Воскресения Христова. К этому празднику «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные слова, которыми можно поделиться с дорогими вам людьми.
Пожелания в Радоницу.
Сегодня особенно важно подарить близким людям светлые чувства, так как Радоница подразумевает радость торжества Воскресения Христова над смертью. Поэтому не стоит встречать этот день в скорби — лучше напомните о радостных и добрых моментах, связанных с умершими родными и друзьями. Сопроводите сообщение светлыми словами в память о них. Вот несколько примеров, которые подойдут и для родственников, и для друзей, и для знакомых.
* Сегодня Радоница! Пусть светлая память о близких всегда живет в наших сердцах!
В чем суть и традиции Радоницы.
Радоница — это день особого поминовения усопших. Он приходится на девятый день после Светлого Христова Воскресения и всегда отмечается во вторник. Радоница не имеет фиксированной даты: ее празднование зависит от Пасхи. В 2026 году Радоница выпала на ~21 апреля~.
Связь Радоницы с Воскресением Христовым не случайна: в праздник православные верующие вспоминают о торжестве жизни над смертью. Согласно христианскому учению, уход близких из жизни — лишь временная разлука, ведь они присутствуют в духовном мире.
У Радоницы множество традиций.
* Поминовение в храме и дома. На праздник православные верующие отправляются в церковь, чтобы помолиться. После утренней литургии в храмах служат панихиду, а присутствующие подают записки с именами усопших для поминовения на проскомидии и на панихиде.
* Подача милостыни. На Радоницу принято помогать бедным, нуждающимся — так можно проявить любовь к ближнему и почтить память усопших.
* Пасхальное приветствие усопших. Многие на Радоницу отправляются на кладбища. Умерших близких можно приветствовать возгласом «Христос воскресе!». Считается, что они отвечают: «Воистину воскресе!».
* Поминальный обед или ужин. Дома можно накрыть скромный стол с пасхальными блюдами (куличами, крашеными яйцами), кутьей. Постарайтесь помянуть близких тихо, без шумного застолья.