В России появится регистр пациентов с гипертонией

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России предложило создать новый реестр, в который войдут сведения о гражданах, отказавшихся от прививок по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям. Собранные данные планируют использовать для информационно-разъяснительной работы и повышения доступности вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что информация об отказниках не повлечёт для них никаких негативных последствий.