В России появится регистр пациентов с гипертонией

Главные организаторы проекта — Минздрав РФ, группа компаний «Нижфарм», Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и Российское общество терапевтов. В исследовании примут участие 10 тысяч пациентов из разных регионов страны.
Академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава по терапии Оксана Драпкина отметила, что гипертония остаётся острейшей проблемой российского здравоохранения. Регистры позволяют анализировать большие объёмы данных и предлагать конкретные решения.
Генеральный менеджер «Нижфарма» Дмитрий Шешменев заявил, что регистр будет изучать состояние пациентов на основе реальных данных из обычной клинической практики, а не идеализированных моделей. Контроль за гипертонией, по его словам, — один из главных приоритетов в лечении сердечно-сосудистых патологий.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России предложило создать новый реестр, в который войдут сведения о гражданах, отказавшихся от прививок по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям. Собранные данные планируют использовать для информационно-разъяснительной работы и повышения доступности вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что информация об отказниках не повлечёт для них никаких негативных последствий.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.