Названы четыре самых полезных для ЖКТ завтрака

Хороший завтрак помогает наладить работу желудка и кишечника с самого утра. Гастроэнтеролог Анастасия Гостроус рассказала, какие блюда лучше всего есть по утрам для здоровья ЖКТ. Об этом пишет Lenta.ru.
«Полезный для здоровья пищеварительной системы утренний прием пищи должен быть теплым, неагрессивным и сбалансированным», — рассказала врач.
Медик посоветовала начинать день с цельнозерновой каши — овсяной, гречневой или пшенной. Каша может быть сварена на воде или молоке, с небольшим кусочком сливочного масла или горстью свежих ягод. Вторым хорошим вариантом врач назвала омлет, приготовленный на пару, или просто вареные яйца с овощами.
Тем, кто любит бутерброды, лучше выбрать тост из цельнозернового хлеба с авокадо, слабосоленой рыбой или нежирным сыром. Также полезно есть на завтрак натуральный творог с бананом или запеченным яблоком. Гостроус напомнила, что кофе лучше пить уже после еды, а не натощак.
Ранее KP.RU предлагал девять лучших рецептов ПП-завтраков. Правильно подобранный прием пищи помогает избегать перекусов, поддерживать уровень энергии и здоровый образ жизни.