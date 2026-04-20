В Венгрии сделали важное заявление о судьбе АЭС «Пакш-2»

Reuters: Глава партии «Тиса» Мадьяр считает важным проект расширения АЭС «Пакш».

Источник: Комсомольская правда

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр назвал важным и необходимым проект расширения АЭС «Пакш». Об этом сообщило агентство Reuters.

В публикации отметили, что, как заявил Мадьяр, расширение АЭС «Пакш» — это важный и необходимый проект.

При этом, по его словам, новому правительству Венгрии нужно будет изучить условия финансирования кредита на строительство и узнать, возможны ли реструктуризация или рефинансирование.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля Петер Мадьяр заявил, что часть соглашений по строительству АЭС «Пакш-2» могут быть расторгнуты. Политик пообещал внимательно проверить все контракты, связанные с проектом, и при необходимости изменить или отменить их.

В свою очередь глава Росатома Алексей Лихачев указал, что все решения по венгерской АЭС «Пакш-2» принимались публично и во взаимодействии с МАГАТЭ.

