В Венгрии сделали важное заявление о судьбе АЭС «Пакш-2»

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр назвал важным и необходимым проект расширения АЭС «Пакш». Об этом сообщило агентство Reuters.
При этом, по его словам, новому правительству Венгрии нужно будет изучить условия финансирования кредита на строительство и узнать, возможны ли реструктуризация или рефинансирование.
Как писал сайт KP.RU, 13 апреля Петер Мадьяр заявил, что часть соглашений по строительству АЭС «Пакш-2» могут быть расторгнуты. Политик пообещал внимательно проверить все контракты, связанные с проектом, и при необходимости изменить или отменить их.
В свою очередь глава Росатома Алексей Лихачев указал, что все решения по венгерской АЭС «Пакш-2» принимались публично и во взаимодействии с МАГАТЭ.