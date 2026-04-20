Померанский шпиц впервые стал полицейским псом в Японии

Японский померанский шпиц по имени Хаку впервые стал полицейским псом. Ему удалось обойти в испытаниях и тестах 51 собаку, среди которых были немецкие овчарки и другие более крупные породы. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил местный портал Miyanichi.

Японский померанский шпиц по имени Хаку впервые стал полицейским псом. Ему удалось обойти в испытаниях и тестах 51 собаку, среди которых были немецкие овчарки и другие более крупные породы. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил местный портал Miyanichi.

В задачи шпица входит поиск пропавших людей и выслеживание преступников. В полиции посчитали, что миловидная внешность пса является его преимуществом, поскольку в городских условиях он не будет пугать людей.

По данным журналистов, четырехлетний Хаку уже приступил к патрулированию в префектуре Тиба. Его небольшие размеры и отличное обоняние позволяют эффективно работать в густонаселенных кварталах и парках, где крупные служебные собаки могут чувствовать себя некомфортно.

Представители японской полиции выразили надежду, что пример Хаку вдохновит коллег принимать на службу и другие маленькие породы, которые правоохранители ранее не рассматривали всерьез, передает портал.

16 февраля немецкую овчарку по кличке Зевс, которая на протяжении семи лет служила на Домодедовской таможне, с почестями проводили на пенсию. Кинолог Кирилл Рычков, который работал с Зевсом в течение всей его службы, подчеркнул, что питомец никогда его не подводил.