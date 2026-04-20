Создатель «Диспетчера задач» в Windows раскрыл «тайну» неточной работы программы

Бывший инженер компании Microsoft Дэйв Пламмер объяснил, почему «Диспетчер задач» в Windows может не всегда точно отображать информацию о работе операционной системы. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.
Пламмер, который сам является одним из разработчиков «Диспетчера задач», рассказал, что эта утилита не показывает загрузку процессора в реальном времени и функционирует не так, как предполагают пользователи. Она отображает не мгновенную загрузку процессора в процентах, а среднее значение за последние несколько секунд. Таким образом, даже если в определенный момент произошла резкая нагрузка на процессор, а «Диспетчер задач» зафиксировал лишь небольшое увеличение, это вполне нормально, отметил инженер.
Разработчик также добавил, что современные процессоры постоянно изменяют свои частоты, могут переходить в спящий режим, замедляться или разгоняться. Из-за этого контролировать их работу становится сложнее. Пламмер заключил, что загрузка на уровне 50 процентов на двух разных процессорах может ощущаться совершенно иначе.
