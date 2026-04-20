В Дагестане сотрудники МЧС спасли район от потопа, не допустив прорыв водохранилища

Напомним, ранее в Дербентском районе Дагестана произошла трагедия. Из-за аномальных осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища, построенного еще в 1970-е годы. Вода потоком устремилась на поселок Мамедкала. Погибли несколько человек, в том числе дети. Проверка показала, что ту трагедию можно было предотвратить. Ответственного за прорыв уже задержали.