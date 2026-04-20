В Дагестане сотрудники МЧС спасли район от потопа, не допустив прорыв водохранилища

Мусор забил сбросную трубу плотины, но его вовремя убрали.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане сотрудники МЧС спасли район от затопления, предотвратив прорыв водохранилища. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Речь идет о водохранилище «Хала-Горк» в Карабудахкентском районе. Скопившийся мусор существенно снизил пропускную способность конструкции. Возник реальный риск повреждения гидротехнического сооружения и переполнения чаши.

Сотрудники МЧС с помощью спецснаряжения и лодки убрали все посторонние предметы из сбросной трубы. Пропускную способность восстановили.

Напомним, ранее в Дербентском районе Дагестана произошла трагедия. Из-за аномальных осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища, построенного еще в 1970-е годы. Вода потоком устремилась на поселок Мамедкала. Погибли несколько человек, в том числе дети. Проверка показала, что ту трагедию можно было предотвратить. Ответственного за прорыв уже задержали.

