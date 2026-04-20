Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале открыли памятник Николаю Чудотворцу

В Свердловской области открыли памятник святителю Николаю Чудотворцу.

Источник: Екатеринбургская епархия

20 апреля в свердловской деревне Чудово был открыт памятник святителю Николаю Чудотворцу. Новый монумент освятили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Также епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Об этом информирует Екатеринбургской епархии. Высокое сооружение установили на камни.

— Святой Николай Угодник — один из наиболее почитаемых христианских святых. В Екатеринбургской митрополии представлено 60 Никольских храмов. Также в регионе действуют два монастыря во имя святого, — сказано в сообщении.

В христианской культуре Николай Чудотворец — покровитель путешественников, заключенных и сирот. Верующие обращаются к нему, чтобы попросить здоровья, наладить семейные и житейские неурядицы.