На Урале открыли памятник Николаю Чудотворцу

20 апреля в свердловской деревне Чудово был открыт памятник святителю Николаю Чудотворцу. Новый монумент освятили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Также епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Об этом информирует Екатеринбургской епархии. Высокое сооружение установили на камни.
— Святой Николай Угодник — один из наиболее почитаемых христианских святых. В Екатеринбургской митрополии представлено 60 Никольских храмов. Также в регионе действуют два монастыря во имя святого, — сказано в сообщении.
В христианской культуре Николай Чудотворец — покровитель путешественников, заключенных и сирот. Верующие обращаются к нему, чтобы попросить здоровья, наладить семейные и житейские неурядицы.