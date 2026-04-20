100 первых электробусов из Беларуси вышло на дороги Петербурга

Петербург продолжал обновлять наземный транспорт.

Источник: Смольный

В Петербурге продолжается обновление городского наземного транспорта. На прошлой неделе на городские маршруты впервые вышли электробусы, произведенные в Беларуси. Компания «Пассажиравтотранс» получила 100 таких транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении.

— Эта партия электробусов стала рекордной в истории Санкт-Петербурга, — рассказал Беглов. Глава города также уточнил, что значительная часть комплектующих и электродвигателей для этих машин изготовлена в Северной столице. По словам Беглова, обновление парка общественного транспорта способствует созданию более чистой и здоровой городской среды для жителей и гостей города.

Губернатор отметил, что это не только улучшает качество воздуха, но и способствует формированию более ответственного отношения к окружающей среде, а внедрение электробусов — пример того, как современные технологии могут быть использованы для решения экологических проблем в городах.

