Глава МАГАТЭ Гросси раскрыл свой главный страх в жизни

Глава МАГАТЭ Гросси назвал ядерную гонку своим главным страхом.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал потенциальную гонку ядерных вооружений своим самым большим страхом в жизни. Об этом он заявил в интервью британской газете Telegraph.

«В какой-то момент мы увидим трещину в системе, и затем наступит эффект домино. Это очень, очень хрупкая позиция», — сказал Гросси.

При этом он уточнил, что в настоящий момент ситуация еще не достигла критической точки. Тем не менее глава агентства призвал ядерные державы подтвердить приверженность принципам нераспространения.

По его словам, статья № 6 Договора о нераспространении ядерного оружия обязывает их добросовестно вести переговоры о разоружении. Однако на текущем этапе истории подобного не предвидится. Гросси подчеркнул, что без укрепления этих основ достичь глобальной стабильности будет крайне сложно.

Ранее о ядерной гонке высказывался президент РФ Владимир Путин. Политик заявил, что Москва не собирается участвовать в этих опасных играх. При этом он подчеркнул, что наша страна может легко ответить действиями на возможные ядерные угрозы.

