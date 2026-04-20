В Госдуме предложили проводить беседы с изменщиками перед разводом

Ранее Валентина Матвиенко указала на то, что во Франции и Великобритании развод занимает по меньшей мере два года, тогда как в России достаточно написать заявление, даже если пара воспитывает двух или трех детей. В связи с этим она призвала относиться к процессу развода так же, как к абортам.