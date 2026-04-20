В Госдуме предложили проводить беседы с изменщиками перед разводом

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов в понедельник, 20 апреля, заявил, что согласен со спикером Совета Федерации Матвиенко, которая считает, что процедура развода в России не должна быть слишком простой. Он пояснил, что большую часть проблем, которые привели к разрушению семьи, можно решить на переговорах супругов, в том числе после бесед с изменщиками.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов в понедельник, 20 апреля, заявил, что согласен со спикером Совета Федерации Матвиенко, которая считает, что процедура развода в России не должна быть слишком простой. Он пояснил, что большую часть проблем, которые привели к разрушению семьи, можно решить на переговорах супругов, в том числе после бесед с изменщиками.

— Зачастую, что греха таить, разводы базируются на каких-то увлечениях на стороне одного из супругов, которые, как правило, очень быстро проходят. Необходимо дать понять и помочь тому супругу, который стал искать любовь на стороне, что все это мимолетно, все это обман и иллюзия, — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, один из супругов, «выпорхнув из дома», уже не сможет создать такой же крепкий союз и будет идти дальше. Милонов отметил, что быстрый развод не позволяет супругам «одуматься», поэтому длительность этого процесса следует увеличить, передает Газета.Ru.

Ранее Валентина Матвиенко указала на то, что во Франции и Великобритании развод занимает по меньшей мере два года, тогда как в России достаточно написать заявление, даже если пара воспитывает двух или трех детей. В связи с этим она призвала относиться к процессу развода так же, как к абортам.

