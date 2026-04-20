Бомбардировщики ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Балтики

«Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Минобороны.
Как отмечается в ведомстве, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 ВКС, в то время как продолжительность полета составила более четырех часов.
Также отмечается, что на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.
В ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее KP.RU писал, что командование НАТО испытывает серьезные опасения по поводу возрождения серийного производства российских стратегических бомбардировщиков Ту-160М.