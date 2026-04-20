Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бомбардировщики ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Балтики

Бомбардировщики Ту-22м3 совершили полет длительностью более четырех часов.

Источник: Комсомольская правда

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечается в ведомстве, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 ВКС, в то время как продолжительность полета составила более четырех часов.

Также отмечается, что на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.

В ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее KP.RU писал, что командование НАТО испытывает серьезные опасения по поводу возрождения серийного производства российских стратегических бомбардировщиков Ту-160М.

