Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Юрге Кузбасса прошла ярмарка трудоустройства

В мероприятии участвовали 9 работодателей, которые представили более 170 вакансий.

Источник: Национальные проекты России

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в Юрге Кузбасса. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации города.

В мероприятии участвовали 9 работодателей. Они представили 171 вакансию в разных сферах — от производства и пассажирских перевозок до военной безопасности. Также они рассказали об условиях работы.

Для выпускников провели деловую игру «Собеседование». Там ребята потренировались проходить интервью, разобрали типичные ситуации первого рабочего дня и узнали, как работать с центром занятости через Единую цифровую платформу.

Кроме того, соискатели и безработные жители получили консультации центра занятости, фонда «Защитники Отечества» и соцзащиты — по обучению, общественным работам и другим мерам поддержки.

Всего ярмарку посетили около 200 человек. По итогам собеседований более 26 соискателей оставили резюме, 13 из них пригласили на второй этап отбора.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.