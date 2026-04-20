В Юрге Кузбасса прошла ярмарка трудоустройства

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в Юрге Кузбасса. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации города.
В мероприятии участвовали 9 работодателей. Они представили 171 вакансию в разных сферах — от производства и пассажирских перевозок до военной безопасности. Также они рассказали об условиях работы.
Для выпускников провели деловую игру «Собеседование». Там ребята потренировались проходить интервью, разобрали типичные ситуации первого рабочего дня и узнали, как работать с центром занятости через Единую цифровую платформу.
Кроме того, соискатели и безработные жители получили консультации центра занятости, фонда «Защитники Отечества» и соцзащиты — по обучению, общественным работам и другим мерам поддержки.
Всего ярмарку посетили около 200 человек. По итогам собеседований более 26 соискателей оставили резюме, 13 из них пригласили на второй этап отбора.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.