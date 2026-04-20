Выявлены два белка, мешающих вирусу иммунодефицита заражать Т-клетки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США составили первую полную карту взаимодействий между Т-клетками и вирусом иммунодефицита человека на уровне отдельных генов и белков. Ее изучение позволило ученым выявить два пептида, PI16 и PPID, играющих ключевую роль в защите клеток от ВИЧ, сообщила пресс-служба Института геномной иммунологии Глэдстоуна (GGII).
«Мы обнаружили сразу два природных белковых “антивируса”, которые в прошлом оставались невидимыми для нас из-за того, что вирус эффективно подавлял их выработку. Если мы сможем повысить активность связанных с ними генов в Т-клетках, то это станет большим шагом к решению проблемы с вирусом иммунодефицита», — заявил научный сотрудник GGII Илай Дуган, чьи слова приводит пресс-служба института.
Ученые совершили это открытие при составлении пока первой в мире биологической карты, отражающей все возможные взаимодействия между частицами вируса иммунодефицита и CD4+ Т-клетками, которые, в первую очередь, заражает этот патоген. В прошлом, ученые уже пытались получить подобные сведения, однако этому мешало то, что ВИЧ относительно медленно заражает Т-клетки и поражает лишь небольшую их долю, порядка 1−2% от их общего числа.
Биологи из США обошли эту проблему при помощи разработанного ими подхода, позволяющего заражать 70% клеток в культуре. Это впервые позволило им проследить за тем, как проникновение ВИЧ в Т-клетки влияет на работу всех 20 тыс. генов, кодирующих белки. Опираясь на эти данные, исследователи проследили за тем, как подавление выработки этих пептидов или усиление их производства в клетках влияло на размножение вируса.
Эти опыты помогли биологам выявить набор из 48 белков, мешавших вирусу заражать Т-клетки и размножаться в них, а также около шести десятков пептидов, необходимых для формирования новых частиц ВИЧ. Особенный интерес у биологов вызвали две молекулы, PI16 и PPID, активация производства которых особенно сильно подавляла размножение ВИЧ в культуре CD4+ Т-клеток.
Первый пептид взаимодействует с вирусными частицами на самых первых этапах заражения и мешает им вводить свое содержимое внутрь Т-клеток, а второй препятствует доставке вирусного генома в клеточное ядро. Как отмечают ученые, противовирусную активность белка PPID можно легко повысить еще в десять раз, что делает его особенно перспективным кандидатом на роль универсального средства для борьбы с ВИЧ, подытожили ученые.