В школе Похвистнево Самарской области провели профориентационный урок

Профориентационный урок о работе в лесной отрасли провели для девятиклассников школы № 7 в городе Похвистнево Самарской области. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации городского округа Похвистнево.
Школьникам рассказали, чем занимаются мастер леса, лесничий, инженер лесного хозяйства, егерь и другие специалисты, а также где можно получить образование по направлению «Лесное дело». Отдельно объяснили про целевое направление от Министерства природы Самарской области, благодаря которому можно бесплатно учиться в вузе и после выпуска получить работу мастером леса.
Также ребят предупредили о введении особого противопожарного режима и напомнили основные правила безопасности в лесу.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.