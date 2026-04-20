Матвиенко дала совет российским мужчинам

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что очень многое зависит от обстановки в семьях, поэтому есть над чем поработать каждому мужчине. Об этом она высказалась на полях форума «Малая родина — сила России», сообщает ИС «Вести».
Парламентарий призвала российских мужчин поменьше лежать на диване и побольше заниматься детьми, а также любить свою жену.
Матвиенко отметила, что должно быть и материнское, и отцовское воспитание в полноценной семье.
Ранее спикер Совфеда заявила, что процедура развода в России не должна быть слишком простой.
