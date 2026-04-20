Латвия на фураже: калининградские фермеры отправили в Ригу 6,5 тыс. тонн пшеницы

Калининградские фермеры в апреле отправили в Латвию 6,5 тыс. тонн фуражной пшеницы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Зерно перед экспортом проверили на соответствие фитосанитарным нормам прибалтийской республики. Специалисты специальной лаборатории не выявили каких-либо отклонений.
В марте 33 тыс. тонн пшеницы, выращенной в Калининградской области, отправили в Нигерию.
Узнать больше по теме
