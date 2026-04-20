Латвия на фураже: калининградские фермеры отправили в Ригу 6,5 тыс. тонн пшеницы

Зерно перед экспортом проверили на соответствие фитосанитарным нормам.

Калининградские фермеры в апреле отправили в Латвию 6,5 тыс. тонн фуражной пшеницы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Зерно перед экспортом проверили на соответствие фитосанитарным нормам прибалтийской республики. Специалисты специальной лаборатории не выявили каких-либо отклонений.

В марте 33 тыс. тонн пшеницы, выращенной в Калининградской области, отправили в Нигерию.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше