В Челябинской области в мае откроют два новых объекта агротуризма

Два новых объекта агротуризма откроют в Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
К 9 мая планируют открыть природно-развлекательный комплекс «Григорьевские сады» в Каслинском округе. Там будут глэмпинги и домики у березовой рощи и яблоневого сада, пони-кафе и программы для разных групп гостей — от школьников до пенсионеров. Также для тех, кто предпочитает повышенный комфорт, строится ресторан «Березка».
В конце мая первых гостей примет ресторан «Рыбное место» в деревне Верхние Караси. Перед посещением ресторана туристам предложат экскурсию в цех, где выращивают молодь осетра, карпа, судака, муксуна и других рыб. Сейчас специалисты завершают благоустройство территории. Там появятся детская площадка и летнее кафе.
Отмечается, что такие проекты развивают сельские территории и создают рабочие места. Они рассчитаны на семейный и корпоративный отдых, школьные экскурсии и индивидуальные поездки.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.