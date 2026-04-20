В Челябинской области в мае откроют два новых объекта агротуризма

К 9 мая планируют открыть природно-развлекательный комплекс «Григорьевские сады» в Каслинском округе. Там будут глэмпинги и домики у березовой рощи и яблоневого сада, пони-кафе и программы для разных групп гостей — от школьников до пенсионеров. Также для тех, кто предпочитает повышенный комфорт, строится ресторан «Березка».