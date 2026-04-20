Команда морских многоборцев Самарской области взяла бронзу на Кубке России

Три спортсменки из Волжского района Самарской области заняли третье место в командном зачете Кубка России по морскому многоборью, сообщили в районной администрации. Проведение состязаний отвечает задачам государственной программы «Спорт России».
Кубок России по морскому многоборью прошел с 2 по 5 апреля в городе Новороссийске. В командном зачете сборная региона, в состав которой вошли Полина Силантьева, Кира Ларионова и Арина Корженкова, заняла третье место. Кроме того, Кира Ларионова завоевала серебряную медаль в личном зачете.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.