Болельщиков «Ротора» 22 апреля бесплатно развезут две электрички

В Волгограде назначили две бесплатные электрички на 22 апреля, в день домашнего матча «Ротора» и «Родины», который начнется в 19−00 ч. на Волгоград Арене. После окончания игры пригородные электропоезда для болельщиков будут запущены в обе стороны: до Шпалопропитки и до Волжского.