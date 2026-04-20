В Иркутске прошел День беременных

День беременных прошел 11 апреля в Доме молодежи в Иркутске. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Встречу посетили более 250 будущих родителей. Врачи и специалисты провели для них лекции, консультации и мастер‑классы. Они говорили о подготовке к родам, восстановлении после них, уходе за новорожденным и мерах поддержки семей. Отдельная площадка работала для будущих отцов — психологи обсуждали участие пап в воспитании ребенка с первых дней.
Отмечается, что с 7 по 11 апреля подобные встречи и дни открытых дверей прошли также в женских консультациях и в муниципалитетах области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.