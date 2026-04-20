В Иркутске прошел День беременных

Встречу посетили более 250 будущих родителей. Врачи и специалисты провели для них лекции, консультации и мастер‑классы. Они говорили о подготовке к родам, восстановлении после них, уходе за новорожденным и мерах поддержки семей. Отдельная площадка работала для будущих отцов — психологи обсуждали участие пап в воспитании ребенка с первых дней.