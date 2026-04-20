Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин на Пхукете упал с большой высоты и разбился насмерть

На острове Пхукет в Таиланде 22-летний россиянин упал с одного из верхних этажей кондоминиума в районе Вичит и погиб. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила газета Khaosod со ссылкой на местную полицию.

Следователи полицейского участка района Вичит получили информацию об иностранце, который упал с большой высоты, в 17:15 по местному времени (13:15 по московскому времени — прим. «ВМ»).

— Прибыв на место, в один из кондоминиумов в районе Вичит полицейские обнаружили молодого мужчину, лежащего без сознания на площадке перед кондоминиумом с признаками падения с большой высоты и тяжелыми травмами, — говорится в материале.

Прибывшие на место случившегося спасатели попытались реанимировать пострадавшего, а затем доставили его в больницу «Бангкок Сирирот Пхукет». Спустя некоторое время россиянин скончался, несмотря на усилия врачей, передает газета.

5 апреля стало известно о пропаже 37-летнего блогера Станиславы в Таиланде. Знакомые женщины рассказали, что в последний раз видели ее на пляже Най-Харн на юге Пхукета, где она сидела на берегу и слушала музыку. Первым тревогу поднял ее супруг, который отметил, что она внезапно перестала выходить на связь.