Россиянин на Пхукете упал с большой высоты и разбился насмерть

На острове Пхукет в Таиланде 22-летний россиянин упал с одного из верхних этажей кондоминиума в районе Вичит и погиб. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила газета Khaosod со ссылкой на местную полицию.
Следователи полицейского участка района Вичит получили информацию об иностранце, который упал с большой высоты, в 17:15 по местному времени (13:15 по московскому времени — прим. «ВМ»).
— Прибыв на место, в один из кондоминиумов в районе Вичит полицейские обнаружили молодого мужчину, лежащего без сознания на площадке перед кондоминиумом с признаками падения с большой высоты и тяжелыми травмами, — говорится в материале.
Прибывшие на место случившегося спасатели попытались реанимировать пострадавшего, а затем доставили его в больницу «Бангкок Сирирот Пхукет». Спустя некоторое время россиянин скончался, несмотря на усилия врачей, передает газета.
5 апреля стало известно о пропаже 37-летнего блогера Станиславы в Таиланде. Знакомые женщины рассказали, что в последний раз видели ее на пляже Най-Харн на юге Пхукета, где она сидела на берегу и слушала музыку. Первым тревогу поднял ее супруг, который отметил, что она внезапно перестала выходить на связь.