В Ростове эксперты обсудили изменения на рынке недвижимости

17 апреля в Ростове-на-Дону встретились девелоперы, застройщики, риелторы, проектировщики, урбанисты и эксперты в сфере недвижимости, чтобы обсудить основные тенденции, которые определят настроения на рынке в 2026 году.
Модератор конференции и гендиректор делового медиа «Эксперт Юг» Владимир Козлов выделил главную задачу в этом году — продиагностировать текущую ситуацию, выделить факторы, которые последний год меняли эту сферу, и наметить основные вызовы на 2026 год в жилищном строительстве.
«Если в целом по югу смотреть, никакой катастрофы на рынке жилья не наблюдается, хотя все ожидали, что прошлый год будет очень сложным для этой сферы. Тем не менее, если смотреть на объёмы, сложно даже рассмотреть кризис, но при этом компании начинают меньше зарабатывать. Какие-то компании обращаются к государству за кредитами, какие-то уходят под крыло более сильных — мы видим активизацию слияний и поглощений. Есть проблемы с рентабельностью и издержками», — сказал он.
Иван Курячий, участвовавший в разработке стратегии пространственного развития Ростова-на-Дону — одного из компонентов будущего мастер-плана, во время первой сессии поднял тему проработки стратегии пространственного развития по Ростовской агломерации. Задача поставлена серьёзная — сделать из города самый комфортный из крупнейших в стране.
Андрей Вырва, член Совета Гильдии архитекторов Ростова-на-Дону, поделился своим видением формулы востребованного жилья. По его словам, эпоха 24-этажных домов, построенных лицом друг к другу, выглядящих на генплане как микросхема, уже прошла.
Вторая сессия была посвящена открытости центра Ростова для предпринимателей. Участники конференции «Жилое строительство Дона 2026: поиск нового баланса», организованного при поддержке ГК «Альянс» и компании СИЭНПИ РУС, проанализировали текущие условия работы в историческом центре, рассмотрели успешные практики других городов в решении этой задачи, оценили эффективность объединённой охранной зоны, а также обсудили перспективы разработки понятных регламентов для девелоперов, работающих в исторической среде.