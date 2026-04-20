Прикрываются защитой детей ради цензуры: Дуров обвинил ЕС в давлении на технологические компании

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил власти Евросоюза и Великобритании заявил, что используют защиту детей как прикрытие для цензуры в соцсетях. Об этом он сообщил в собственном канале мессенджера.
По словам Дурова, руководство союза предлагает главам технологических компаний заключать тайные соглашения о цензуре. В случае, если те не соглашаются на условия Брюсселя, то их преследуют в уголовном порядке. Все это, уточняет он, прикрывается заботой о несовершеннолетних.
«“Защита детей” стала стандартным юридическим/пиар-прикрытием», — написал в публикации Дуров.
Как он отметил, подобная риторика служит удобным инструментом давления на технологические компании. Ведь так намного легче навешивать на организации ярлык преступников и добиваться от них нужных решений.
Ранее Дуров сообщал о взломе разработанного Еврокомиссией приложения для проверки возраста пользователей. Он отметил, что хакеры смогли вскрыть его всего за две минуты после презентации. Бизнесмен считает, что такая легкость взлома может стать поводом для введения механизма цифровой слежки за гражданами ЕС.