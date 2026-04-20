Сергей Собянин: В 2026 году откроем первый участок новой линии метро

Завершается строительство станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро. Сергей Собянин рассказал, что основные конструкции созданы, сейчас проводятся обратная засыпка котлована, архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. Первый участок новой ветки от «Делового центра» до «Бульвара генерала Карбышева» будет открыт в 2026 году.
Как сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» генеральный директор АО «Объединение “ИНГЕОКОМ” Сергей Кидяев, монолитные работы выполнены на 94 процента.
— Строители завершают бетонирование лестничных сходов вестибюлей, осталось уложить четыре тысячи кубометров бетона. Архитектурно-отделочные работы пассажирских зон выполнены на 66 процентов, а монтаж инженерных систем — более чем на 40 процентов. Ведется монтаж архитектурного освещения, систем водоотведения, связи, пожарной сигнализации, — добавил он.
«Бульвар Генерала Карбышева» — станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями.
— Для маломобильных пассажиров установим шесть лифтов, — подчеркнул комфортность пользования станцией Сергей Собянин. Мэр отметил, что она получилась очень красивой. В дизайне преобладают светло-серые и белые тона.
— Важную роль играет освещение, которое выделяет детали интерьера, — отметил заместитель руководителя проекта АО «Объединение “ИНГЕОКОМ” Дмитрий Шагалеев. — На колоннах установлено по два светодиодных светильника, повторяющих конструкцию опор. Геометрия колонн образует свод над путями. Колонны платформы украсят художественные барельефы, посвященные военным инженерам, а путевые стены — Золотая Звезда Героя Советского Союза.
— Этого звания в 1946 году был посмертно удостоен погибший в концлагере генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев, — напомнил историю Сергей Собянин. — Его жизнь — образец мужества и преданности своей стране. Так мы сохраняем память об этом человеке.
Новая станция даст новые варианты удобных поездок жителям районов Хорошево-Мневники и Щукино.
— Станция временно будет выполнять роль конечной на первом участке Рублево-Архангельской линии, поэтому за ней предусмотрено путевое развитие — оборотные тупики, — уточнил Дмитрий Шагалеев.
КСТАТИ
Рублево-Архангельская линия длиной 27,6 километра с 12 станциями пройдет от «Москвы-Сити» за МКАД до Рублево-Архангельского и далее в Красногорск. На ней будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.