Затопило дом, и он лежал в холодной воде: Стала известна причина смерти пародиста Пугачевой Алексея Золотова

Телеведущий Алексей Золотов, известный пародист певицы Аллы Пугачевой, скончался от переохлаждения после потери сознания на фоне диабета. О причинах смерти сообщил ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста.
«Причина — диабет в совокупности с несчастным случаем, роковое стечение обстоятельств», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, произошел скачок сахара, и Золотов потерял сознание, не выключив воду. Затопило дом, и артист лежал в холодной воде длительное время, случилось переохлаждение организма, отметила она.
Как писал сайт KP.RU, 20 апреля стало известно, что на 58-году жизни умер Алексей Золотов, пародист, ведущий и один из самых известный двойников Пугачевой. Ему было 57 лет.
Известно, что Алексей Золотов был инициатором фестивального движения. Один из администраторов «Пугачевской весны» Светлана Соловьева также рассказала, что артист долгое время болел диабетом.