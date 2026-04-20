Ученые обнаружили, что загрязнение океана кокаином приводит к «бешенству» лосося

Исследователи выяснили, что рыбы, подвергшиеся воздействию бензоилэкгонина, проплывали в 1,9 раза больше за неделю по сравнению с контрольной группой и распространялись по озеру на 12,3 километра. Они отметили, что с течением времени изменения становились все более заметными, что указывает на влияние окружающей среды на поведение рыб в сложной экосистеме.