Ученые обнаружили, что загрязнение океана кокаином приводит к «бешенству» лосося

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, выявило, что загрязнение окружающей среды кокаином вызывает у лосося «бешенство» и неконтролируемое распространение. Ученые считают, что присутствие наркотика в естественной среде обитания влияет на поведение рыб: молодь атлантического лосося начинает преодолевать большие расстояния и расширять свою территорию.
Исследование стало первой в истории наблюдений демонстрацией влияния кокаинового загрязнения на поведение рыб в дикой природе, а не в лабораторных условиях.
Международная группа исследователей использовала химические имплантаты с замедленным высвобождением и акустическое отслеживание. Они следили за 105 мальками атлантического лосося в озере Веттерн, Швеция, в течение восьми недель. Рыб разделили на одну из трех групп, подвергшихся обработке: контрольную группу, группу, подвергшуюся воздействию кокаина, и группу, подвергшуюся воздействию бензоилэкгонина — основного метаболита кокаина, который обычно обнаруживается в сточных водах.
Исследователи выяснили, что рыбы, подвергшиеся воздействию бензоилэкгонина, проплывали в 1,9 раза больше за неделю по сравнению с контрольной группой и распространялись по озеру на 12,3 километра. Они отметили, что с течением времени изменения становились все более заметными, что указывает на влияние окружающей среды на поведение рыб в сложной экосистеме.
Соавтор исследования доктор Маркус Микеланджели отметил важность результатов, поскольку движение играет ключевую роль во взаимодействии животных с их окружением.
— То, куда направляются рыбы, определяет, что они едят, кто их поедает и как структурированы популяции. Если загрязнение изменяет эти закономерности, оно потенциально может повлиять на экосистемы способами, которые мы только начинаем понимать, — пояснил он.
Исследователи подчеркнули, что полученные результаты не представляют опасности для людей, употребляющих рыбу. Уровни воздействия соответствуют тем, которые уже существуют в загрязненных водоемах; соединения со временем естественным образом разлагаются, а изученные рыбы были молодью с размером вылова значительно ниже разрешенного.
По словам ученых, будущие исследования будут направлены на выяснение масштабов влияния, определение наиболее уязвимых видов и изучение того, приводят ли изменения в поведении к изменениям в выживании и воспроизводстве рыб, говорится в материале.
