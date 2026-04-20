Ещё 114 ростовчан стали почетными донорами

Об этом сообщили в пресс-службе главы области.

Губернатор Юрий Слюсарь утвердил присвоение звания «Почётный донор Ростовской области» 114 гражданам региона. Об этом сообщили в пресс‑службе главы области.

Комментируя событие, губернатор подчеркнул важность донорского движения для региона:

«Донорство крови — благородное дело, которое измеряется спасёнными жизнями. Поддержка донорского движения — не просто социальная задача, это инвестиции в жизнь и здоровье жителей области».

Награждённые получают следующие поощрения: нагрудный знак; удостоверение; единовременное пособие в размере прожиточного минимума.

Чтобы сохранить право на ежегодную выплату, почётный донор обязан продолжать безвозмездно сдавать кровь: не менее трёх раз в год — саму кровь, либо не менее семи раз — её компоненты.

Звание «Почётный донор Ростовской области» учредили в декабре 2024 года как дополнение к федеральным наградам — «Почётному донору СССР» и «Почётному донору России». На сегодняшний день этой региональной награды удостоены уже свыше 1 000 жителей Дона.

