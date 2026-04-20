В Иркутске появится новое общественное пространство

Новое общественное пространство появится возле здания культурного центра Александра Вампилова в Иркутске. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
«Культурный центр Александра Вампилова — душевное камерное место для любителей литературы. Благоустройство возле него должно быть таким же, чтобы любой человек мог насладиться спокойствием и тишиной уютного дворика в центре города», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Там сделают плиточное покрытие на площади и дорожках, установят освещение, поставят урны и обустроят подпорные стены с деревянным настилом. Территорию озеленят: специалисты высадят ели, клены, сосны, спирею и жасмин. Особенностью пространства станет длинный бетонный стол со стульями — для чтения, настольных игр или работы за ноутбуком.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.