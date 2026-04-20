В Перми выбрали нового подрядчика для содержания платных парковок

Подрядчику предстоит следить за состоянием парковок круглый год.

Источник: Комсомольская правда

В Перми определили компанию, которая займётся обслуживанием платных парковок. Контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Валериком Мелояном. Об этом пишет «Business Class».

Подрядчику предстоит следить за состоянием парковок круглый год: убирать мусор, подметать территорию, а зимой — очищать площадки от снега и вывозить его. Всего в контракт включены 12 парковок — семь внутризональных и пять перехватывающих. Их общая площадь составляет почти 28 тысяч квадратных метров. Работы будут выполняться до конца 2026 года.

По информации издания, исполнителя выбрали через аукцион с так называемым «неопределённым объёмом». В этом случае общая сумма договора фиксирована — 4 млн рублей, однако итоговый объём работ зависит от того, насколько подрядчик снижает стоимость одной услуги.

На торги заявились четыре участника. Победителем стал предприниматель, предложивший самую низкую цену за единицу — 446,66 рубля при начальной стоимости 700,1 рубля. Ранее парковки обслуживал другой подрядчик, работавший с осени 2025 года по более крупному контракту.