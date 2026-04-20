Цирк может и должен напоминать об истинах, которые люди часто забывают

Всемирный день цирка в этом году пришелся на 18 апреля. О ценности этого искусства «Вечерней Москве» рассказал худрук Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.
— Аскольд Вальтерович, в чем уникальная сила цирка?
— Это одно из древнейших фундаментальных искусств. Со своими задачами: развлекать, поучать, напоминать. Это мощнейший инструмент воздействия на людей. Как любым инструментом, цирком пользуются по-разному в зависимости от поставленных задач. При этом возможности цирка поистине безграничны.
— А какие задачи стоят перед цирком сегодня?
— Убежден: искусство — это концентрированная реальность, и в цирке языком трюка, эквилибристики, через демонстрацию взаимодействия человека с природой (если мы говорим о номерах с животными) рассказываются простые истины, о которых людям надо напоминать…. Что такое настоящая жизнь и правда? Что такое наследие и наши традиции? Все это можно рассказать языком любого фундаментального искусства, и цирк, мне кажется, здесь является самым могущественным.
— Можно обозначить вектор развития российского цирка?
— Я бы не взялся говорить, в какую сторону движется российский цирк — как будто у него есть некая однозначная цель. Хотя действительно, есть определенные течения.
— Тренды.
— Да. Это модное слово…. Эти тренды указывают на развитие в сторону новых технологий: внедряется искусственный интеллект, создаются театрализованные спектакли, живое действие синтезируется с кинокадрами на экранах. Все это говорит о цирке как о живом искусстве, которое вбирает в себя все новое, актуальное. И это прекрасно! Цирк должен соответствовать чаяниям зрителя, отвечать его запросам здесь и сейчас.
Наш цирк показывает программы в течение года на самые разные темы и сюжеты. Например, сейчас у нас идет программа по сказкам братьев Гримм, а в прошлом году — по произведениям Пушкина. В сегодняшнем глобальном мире цирк не должен фокусироваться только на суверенных темах какой-то одной национальной культуры. Это деструктивный путь, ограничивающий развитие.
ДОСЬЕ.
Аскольд Запашный родился 22 сентября 1977 года в Харькове. Сын народного артиста РСФСР, дрессировщика хищных зверей Вальтера Запашного. Артист цирка в разных жанрах, в том числе дрессура и эквилибристика. Профессор кафедры «Режиссура в цирке» в РАТИ (ГИТИС). Часто выступает с братом Эдгардом. Народный артист России.