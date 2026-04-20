Врачи предупредили об опасности борьбы с раковыми клетками по рецепту Трампа

От борьбы с раком по рецепту президента США Дональда Трампа предостерегли врач общей практики Тони Баннерджи и врач-онколог Энди Гая. Об опасности такого способа они высказались в интервью Daily Mirror.
По словам врачей, слова Трампа о том, что газированные напитки якобы способны уничтожать раковые клетки, научной основы под собой не имеют и могут вводить людей в заблуждение.
Доктор Гая подчеркнул, что в лабораторных экспериментах очень сладкая или кислая среда может повреждать клетки, однако это не значит, в организме напитки способны действовать так же.
Онколог подчеркнул, что вредить они могут и здоровым клеткам.
На развитие или лечение онкологических заболеваний употребление газировки не влияет, отметили врачи.
Распространение подобных идей, по словам Баннерджи, усиливает проблему дезинформации, особенно когда их озвучивают публичные фигуры.
Кажущиеся безобидной шуткой, такие заявления могут на практике привести к опасным последствиям, так как люди склонны серьезно относиться к таким словам, заключил доктор.
