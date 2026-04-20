Атомные часы предложили использовать для изучения квантовой природы времени

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив физиков разработал подход, который позволяет использовать сверхточные атомные часы нового поколения для проведения первых практических экспериментов, нацеленных на изучение квантовой природы времени. Об этом сообщила пресс-служба американского Технологического института Стивенса (SIT).
«Время играет очень разную роль в теории относительности и в квантовой механике. Мы впервые показали, что объединение этих концепций позволит нам выявить скрытые квантовые свойства течения времени, которые в принципе нельзя описать при помощи законов классической физики», — заявил доцент SIT Игорь Пиковский, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечают Пиковский и его коллеги, физики уже много десятилетий пытаются совместить друг с другом квантовую механику и теорию относительности, а также найти общее объяснение для понятий, имеющих сильно разное наполнение в рамках эти двух неоднократно проверенных, но фундаментально разных теорий. Часть этих научных диспутов касается природы времени.
В частности, течение времени может сильно различаться для покоящихся и движущихся объектов в теории относительности, тогда как в мире квантовой механики время в теории может течь с разной скоростью для одного и того же объекта. Физики из США, Канады и Европы показали, что возможные проявления квантовой природы времени можно наблюдать и изучать при помощи следующего поколения атомных часов, способных использовать легкие атомы, такие как алюминий-27 или бор-10, для отсчета времени.
Ионы этих элементов, как показывают расчеты Пиковского и его коллег, можно перевести в особое квантовое состояние, в котором одну из их базовых характеристик — к примеру, скорость движения или положение в пространстве — можно будет максимально точно измерить, не мешая при этом «тиканию» самих атомов. В результате этого любые квантовые феномены, влияющие на течение времени, будут измеримым образом влиять на работу часов.
В частности, проведенные учеными расчеты показывают, что атомные часы на базе алюминия-27 и бора-10 обладают достаточной точностью замеров для того, чтобы увидеть возможное квантовое «запутывание» между отсчетом времени и движением часов, а также для наблюдений за одновременным «тиканием» одних и тех же атомных часов с разной скоростью. Эти опыты могут фундаментальным образом изменить то, как человечество смотрит на природу времени, подытожили Пиковский и его коллеги.