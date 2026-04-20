Атомные часы предложили использовать для изучения квантовой природы времени

В частности, течение времени может сильно различаться для покоящихся и движущихся объектов в теории относительности, тогда как в мире квантовой механики время в теории может течь с разной скоростью для одного и того же объекта. Физики из США, Канады и Европы показали, что возможные проявления квантовой природы времени можно наблюдать и изучать при помощи следующего поколения атомных часов, способных использовать легкие атомы, такие как алюминий-27 или бор-10, для отсчета времени.