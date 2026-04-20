В городе Кропоткине на Кубани пройдет межмуниципальный бизнес-форум

Он состоится 22 апреля в здании Дворца культуры.

Источник: Национальные проекты России

Межмуниципальный бизнес-форум состоится 22 апреля в здании Дворца культуры города Кропоткина в Краснодарском крае. Поддержку предпринимателям на Кубани оказывают в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края.

Мероприятие предназначено для предпринимателей Белоглинского, Кавказского, Новопокровского, Тбилисского и Тихорецкого районов. На площадке для участников проведут кейс-сессию от краевых организаций инфраструктуры поддержки МСП. Помимо этого, запланировано обсуждение актуальных для бизнеса вопросов в части изменений налогового законодательства.

«В текущем году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева проводим серию межмуниципальных бизнес-форумов. Один из них уже состоялся в феврале в Абинске — на его площадке собрали порядка 230 участников. Формат таких мероприятий нацелен на прямой диалог с предпринимательским сообществом и адресное взаимодействие с бизнесом во всех муниципалитетах, информирование о действующих в регионе мерах поддержки и консультирование по вопросам налоговой реформы», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Ключевым событием форума станет встреча региональной власти с бизнес-сообществом в формате открытого диалога, которую проведет Александр Руппель. Все участники смогут задать интересующие вопросы и получить обратную связь.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.