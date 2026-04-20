В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Комсомольской

В Екатеринбурге с 1 июля по 5 августа будет ограничено движение транспорта на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Причиной перекрытия участка послужило строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.