В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Комсомольской

Движение на участке улицы Комсомольской будет ограничено с 1 июля по 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 1 июля по 5 августа будет ограничено движение транспорта на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Причиной перекрытия участка послужило строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

— Объезд участка на период проведения работ предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту, — уточнили в администрации города.

Жителей Екатеринбурга просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, что в столице Урала перекроют улицы Боевых Дружин и Октябрьской Революции. Ограничения движения введут в три этапа с мая по октябрь.