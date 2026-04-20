Мария Залесская: Книга должна быть настоящей

136 лет отмечает в этом году любимая многими поколениями серия ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей»). Мы поздравили с этим главного редактора и директора издательства «Молодая гвардия» Марию Залесскую.
— Мария Кирилловна, еще немного — и юбилей. Сколько же книг в серии выпущено?
— Более 2300, если считать от Павленкова. Аналогов в мире нет, мы проверяли!
— Поразительно, сколько имен эта серия сохранила…
— …и воскресила тоже! Или помогла реабилитировать.
— В истории ЖЗЛ было, когда о ком-то писали дважды?
— Бывало. Это возможно, если автор готов сказать что-то новое.
— Вы авторов находите сами?
— И они нас, и мы их. Но если в наши руки кто-то хороший попал, мы его уже не выпустим! У нас есть авторы, издавшие немало книг в этой серии, втянувшиеся в игру «примерь на себя чужую жизнь». Некоторые из них так же интересны, как их герои — например, Алексей Варламов. У нас даже спрашивают, а когда будет его следующая книга. Андрей Максимов издал три книги о великих педагогах, и, кстати, сейчас готовится к выходу его книга о Фаддее Булгарине: не так ужасен он был, похоже.
— Книгоиздание ныне — бизнес. Трудно?..
— Да, что скрывать. Когда культура встает на коммерческие рельсы, это ей не в пользу. Но наша история нам не позволяет опускать планку. И автор должен своей книгой болеть. Книга должна быть настоящей.
СПРАВКА.
Серия начала выходить в 1890—1924 годах в издательстве Ф. Ф. Павленкова, было выпущено 200 биографий. В 1933—1938 годах ее перезапустил Максим Горький в «Журнально-газетном объединении», а с 1938 года — издательство «Молодая гвардия».