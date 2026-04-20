Пьяный водитель без прав на встречке убил брата и сестру в Багратионовском районе: 12 лет колонии

В Багратионовске вынесли приговор водителю, по чьей вине в ДТП погибли 24-летние двоюродные брат и сестра. Николай Лузов получил 12 лет и 1 месяц колонии общего режима, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Трагедия случилась в июле 2025 года на трассе «Калининград — Крылово». Лузов за рулём «БМВ» в состоянии опьянения (ранее он уже был лишён прав) вылетел на встречную полосу и на скорости 120 км/ч врезался в «Фольксваген». В салоне легковушки находились 24-летние Василий и Юлианна, а также муж Юлианны. Брат и сестра погибли, мужчина получил тяжёлые травмы.
Суд признал Лузова виновным по двум статьям: нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее смерть двух лиц и тяжкий вред здоровью, а также повторное вождение в нетрезвом виде. Смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, состояние здоровья и наличие малолетнего ребёнка на иждивении. Кроме того, суд взыскал с осуждённого 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу сестры погибшей девушки.
Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.