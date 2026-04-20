На Ямале пробурят пять термометрических скважин для изучения мерзлоты

«Пять термометрических скважин для изучения мерзлоты пробурят в районе Лабытнанги в этом году. С их помощью ученые будут отслеживать температурные изменения грунтов в естественной среде. Новые данные включат в интерактивную карту мерзлоты, которую ученые запустили в начале года. На ней представлены точные данные о глубине и распространении мерзлых грунтов», — говорится в сообщении.