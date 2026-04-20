На Ямале пробурят пять термометрических скважин для изучения мерзлоты

Работы планируют завершить до конца 2026 года.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа пробурят пять термометрических скважин, с помощью которых ученые будут отслеживать температурные изменения грунтов в естественной среде. Работы планируют завершить до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Пять термометрических скважин для изучения мерзлоты пробурят в районе Лабытнанги в этом году. С их помощью ученые будут отслеживать температурные изменения грунтов в естественной среде. Новые данные включат в интерактивную карту мерзлоты, которую ученые запустили в начале года. На ней представлены точные данные о глубине и распространении мерзлых грунтов», — говорится в сообщении.

Кроме того, до конца года планируется оснастить термометрическим оборудованием несколько объектов капитального строительства в Салехарде и Лабытнанги. Это позволит расширить автоматизированную систему наблюдения за температурой грунтов под зданиями. Также ученые продолжат мониторинг водных объектов — научный центр планирует впервые использовать технологию зондирования Земли при помощи космоснимков, а мониторинг береговых линий будут также проводить с использованием беспилотных систем. Результаты помогут получить полные данные о химическом состоянии водных объектов, экологическом состоянии водоохранных зон.

Интерактивная карта мерзлоты, запущенная на едином картографическом портале Ямало-Ненецкого автономного округа, позволяет ученым, проектировщикам и строителям разрабатывать и внедрять передовые механизмы возведения объектов в арктических условиях. Карта основана на региональной системе мониторинга вечной мерзлоты, которую с 2018 года развивает Научный центр изучения Арктики. Сеть включает около 70 фоновых и более 400 геотехнических скважин. Фоновые — пробурены в природных условиях, не подверженных антропогенному воздействию, геотехнические скважины установлены в основаниях зданий.

В 2023 году Ямал стал первым регионом России, вошедшим в систему Государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Важность этой работы, не имеющей мировых аналогов по плотности покрытия, неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. В 2024 году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошел в координационный комитет по проведению Десятилетия науки и технологий в РФ.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше