Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится 25−26 апреля

Расписание некоторых пригородных поездов изменится 25—26 апреля, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«25−26 апреля изменится расписание некоторых пригородных поездов четырех направлений. Это связано с работами по развитию инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на станции «Москва-Бутырская» железнодорожники будут менять стрелочный перевод. На период работ движение поездов на участке «Москва-Смоленская» — «Бескудниково» Савеловского и Белорусского направления будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

Также сообщается о корректировках в расписании поездов на Киевском и Горьковском направлениях. Они связаны с проведением ремонта на нескольких участках в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской, Юго-Восточной железных дорогах, которые граничат со столичной магистралью.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.