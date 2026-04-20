Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится 25−26 апреля

«25−26 апреля изменится расписание некоторых пригородных поездов четырех направлений. Это связано с работами по развитию инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на станции «Москва-Бутырская» железнодорожники будут менять стрелочный перевод. На период работ движение поездов на участке «Москва-Смоленская» — «Бескудниково» Савеловского и Белорусского направления будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.
Также сообщается о корректировках в расписании поездов на Киевском и Горьковском направлениях. Они связаны с проведением ремонта на нескольких участках в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской, Юго-Восточной железных дорогах, которые граничат со столичной магистралью.
МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.