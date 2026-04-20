В городе Мосальске Калужской области обновят центральную библиотеку

Центральная районная библиотека города Мосальска в Калужской области получит статус модельной после модернизации по нацпроекту «Семья». Учреждение отремонтируют и оснастят оборудованием, сообщили в администрации Мосальского района.
В рамках модернизации библиотека закупит мебель, компьютеры и книги. На данном этапе специалисты уже приступили к обновлению помещений. Кроме того, учреждение получило первую партию литературы — свыше 2,4 тыс. экземпляров. После завершения работ в библиотеке обустроят интерактивные пространства для детей и взрослых, создадут места для проведения мастер-классов и творческих встреч.
«После масштабных изменений у библиотеки откроется второе дыхание, и она станет площадкой не только для чтения, но и для проведения мероприятий, предусматривающих активное интеллектуальное взаимодействие посетителей: встречи с интересными людьми, профконсультации, ролевые и деловые игры, творческие мастерские, мультимедийные лаборатории», — поделилась директор «Централизованной библиотечной системы Мосальского муниципального округа» Ольга Лемак.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.