В Ростове суд вынес решение приостановить работу аптеки на 30 дней

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о приостановлении деятельности аптеки в донской столице сроком на 30 суток. Соответствующее постановление было вынесено 17 апреля по результатам рассмотрения иска территориального органа Росздравнадзора.
Основанием для решения стала внеплановая выездная проверка, проведенная в марте. В ходе ревизии сотрудники надзорного ведомства выявили систематические нарушения лицензионных требований при отпуске лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В частности, речь идет о сильнодействующих и психоактивных веществах.
Как установил суд, персонал аптеки отпускал указанные препараты по рецептам, оформленным с грубейшими нарушениями. В документах отсутствовали обязательные подписи врачей, содержались недостоверные сведения о медицинских организациях, а также имелись ошибки в идентификации пациентов. Более того, в журнале учета нарушений в оформлении рецептов отсутствовала информация о выявленных недостатках.
В решении суда отмечается, что деятельность аптеки приостановлена на 30 суток. Отметим, что решение суда еще не вступило в силу, и оно может быть обжаловано.
