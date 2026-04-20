«Ъ»: Россиян перестанут сажать в тюрьму за первую покупку и перевозку наркотиков

В пояснительной записке к поправкам Верховный суд подчеркнул, что предельные сроки по статье 228 Уголовного кодекса России «излишне суровы». Кроме того, инстанция предложила не лишать свободы граждан, впервые осужденных за незаконный оборот наркотиков в «значительном размере» без цели сбыта, за незаконное «культивирование наркотических растений» и подделку рецептов на запрещенные вещества, передает газета.