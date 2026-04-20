«Ъ»: Россиян перестанут сажать в тюрьму за первую покупку и перевозку наркотиков

Правительство России планирует одобрить законопроект Верховного суда по смягчению наказания за незаконный оборот наркотических средств. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
— Предлагается снизить максимальный срок лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков «для личного потребления»: в случае с крупным размером — с 10 до 5 лет, при особо крупном — с 15 до 10 лет, — говорится в материале.
В пояснительной записке к поправкам Верховный суд подчеркнул, что предельные сроки по статье 228 Уголовного кодекса России «излишне суровы». Кроме того, инстанция предложила не лишать свободы граждан, впервые осужденных за незаконный оборот наркотиков в «значительном размере» без цели сбыта, за незаконное «культивирование наркотических растений» и подделку рецептов на запрещенные вещества, передает газета.
Адвокат Московской коллегии адвокатов № 1 Денис Кузнецов рассказал, что российских дачников могут оштрафовать или лишить свободы за выращивание на участке растений, которые содержат наркотические или психотропные вещества.